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        Karabük'te parmağı montunun fermuar halkasına sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencisinin montunun fermuar halkasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:44
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        Karabük'te parmağı montunun fermuar halkasına sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencisinin montunun fermuar halkasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Akın'ın parmağı okulda bulunduğu sırada montunun fermuar halkasına sıkıştı.

        Parmağını kendi imkanlarıyla halkadan çıkaramayan Akın'ın öğretmenleri, itfaiyeden yardım istedi.

        Okula gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, parmak ile fermuar arasına şerit kelepçe koydu.

        Spiral makine ile kesilen fermuarın halkası parmaktan çıkarıldı.

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