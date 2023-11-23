Karabük'te parmağı montunun fermuar halkasına sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencisinin montunun fermuar halkasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Akın'ın parmağı okulda bulunduğu sırada montunun fermuar halkasına sıkıştı.

Parmağını kendi imkanlarıyla halkadan çıkaramayan Akın'ın öğretmenleri, itfaiyeden yardım istedi.

Okula gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, parmak ile fermuar arasına şerit kelepçe koydu.

Spiral makine ile kesilen fermuarın halkası parmaktan çıkarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.