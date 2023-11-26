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        Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar ile kar yağışı

        Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:50
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        Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar ile kar yağışı
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        Karabük ve Düzce'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Karabük kent merkezi Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan uçtu.

        Karabük-Safranbolu kara yolunda ise refüjdeki aydınlatma direği yıkıldı. Direk vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Bu arada Keltepe Kayak Merkezi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli Rampaları mevkisi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

        - Düzce

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde de kuvvetli rüzgar günlük hayatta aksamalara yol açtı.

        İlçede yer yer sağanağın eşlik ettiği şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı.

        Valilik tarafından yapılan fırtına uyarısının ardından balıkçı barınağındaki bazı teknelerin karaya çekildiği görüldü. Limanda demirleyen teknelerin ise halatları sağlamlaştırıldı.

        Çuhallı Plajı'na inen merdivenler rüzgarın etkisiyle hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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