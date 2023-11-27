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        Karabük ve Kocaeli'de vatandaşlara fırtına uyarısı

        Karabük ve Kocaeli Valilikleri, vatandaşları yarın bölgede etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:19
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        Karabük ve Kocaeli'de vatandaşlara fırtına uyarısı
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        Karabük ve Kocaeli Valilikleri, vatandaşları yarın bölgede etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

        Valiliklerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son yapılan değerlendirmelere göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamalarda, vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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