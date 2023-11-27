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        GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:31
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        GÜNCELLEME - Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üniversite Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 4 şüphelinin kullandığı tespit edilen ahşap barakada ve eklentilerinde yapılan aramada, 21 kilo 915 gram kubar esrar, 425 kök Hint keneviri, 50 sentetik uyuşturucu hap, 4 kilo 510 gram reçine esrar ve 142 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Firari 1 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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