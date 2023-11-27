Karabük'te vatandaşlar "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi Karabük'te vatandaşlar, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

Karabük'te vatandaşlar, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ın yaşadığı Karabük'te bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen vatandaşlardan bazıları duygulandı.

Filmi izleyenlerden Furkan Arslan, AA muhabirine, filmi merak ettiği için izlemeye geldiğini söyledi.

Kendisinin de öğretmen adayı olduğunu belirten Arslan, "Hepimizin vatana millete ihtiyacı var. Gelecek nesiller öğretmenlerin emekleriyle şekillenecek." dedi.

Deniz Soytürk ise filmin oldukça başarılı ve duygusal bir film olduğunu ifade etti.

Filmi çok beğendiğini dile getiren Soytürk, "Film öğretmenlerimizin ne zorluklarla görev yaptığını anlatıyor. Öğretmenlerimiz çok zor şartlarda büyük başarı hikayelerine imza atıyorlar. Filmden çok etkilendim. Film aracılığıyla da Aybüke öğretmenimize de tekrar Allah rahmet eylesin. Onu yad ediyoruz." diye konuştu.