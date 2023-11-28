Karabük'te yaşlılar ile engelliler, spor, resim ve müzikle hayatın ritmini yakalıyor ORHAN KUZU - Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde kalan bireyler, spor, müzik ve resim etkinlikleriyle günlerini dolu dolu geçiriyor.

ORHAN KUZU - Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde kalan bireyler, spor, müzik ve resim etkinlikleriyle günlerini dolu dolu geçiriyor.

Yücel Huzurevi'nde kalan 110 yaşlı, resim, müzik, el sanatları ve okuma yazma kurslarıyla sosyal ve psikolojik açıdan destekleniyor.

Yazıköy köyündeki Safranbolu Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki zihinsel ve ruhsal engelli 32 birey de müzik ve halk oyunları eğitimleriyle sosyalleşiyor.

Yaşlılar spor, resim, el işi, müzik eğitimleriyle vakitlerini verimli geçirme ve ilerleyen yaşlarına rağmen kendilerini geliştirme imkanı bulurken, kurslarda edindikleri becerilerle motivasyonlarını artıran engelliler de fiziksel ve ruhsal durumlarında çok yönlü ilerlemeler kaydediyor.

Yücel Huzurevi Müdürü Recep Akar, AA muhabirine, bir hayırsever tarafından yaptırılan ve 2000 yılında hizmete açılan huzurevinde 110 yaşlıya hizmet verdiklerini söyledi.

Yaşlıların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da desteklenmeleri için çalıştıklarını anlatan Akar, huzurevinde spor, resim, müzik, el sanatları ve okuma yazma kurslarının yapıldığını aktardı.

Akar, "Kurslarımızda yaşlılarımızın hayattan kopmadan sağlıklı ve huzurlu yaşamalarının yanı sıra sosyalleşmelerini amaçlıyoruz. Onların el becerilerini, hayata daha sağlıklı tutunmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

- "Kendilerini müzikle ifade edebilme şansı buluyorlar"

Resim usta öğreticisi Şule Vardar da huzurevi sakinleriyle eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, yaptıkları resimlerle yarışmalara katıldıklarını anlattı.

Vardar, bir nebze olsun yaşlıların dertlerini alıp götürdüklerini dile getirerek, "Burada birkaç yaşlımızın resimle hastalıklarını yenmesi beni çok etkiledi. Resim yapmak onlar için de sosyal aktivite oluyor. Burada çalışmaktan memnunum, kursiyerlerim de mutlu." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Seyran Yüksel ise yaşlılarla koro çalışması yaptıklarına değinerek, "Burada sosyalleşme, kendilerini müzikle ifade edebilme şansı buluyorlar. Türk sanat müziği de yapıyoruz. Müzik aleti çalma eğitimi vermiyoruz. Sadece Ali Amcamız ud çalıyor. Ben de bazen kemanla eşlik ediyorum." şeklinde konuştu.

- "Daha rahat, güler yüzlü ve affedici oluyoruz"

İki yıldır huzurevinde yaşayan 64 yaşındaki Hasan Kurt, 5 yıl önce kendisine parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.

Bocce sporuyla da ilgilendiğini belirten Kurt, "Elimin titremesi geçti. Unutkanlıklar geçmeye başladı. Resme de merakım vardı. Resim hocama, 'Hocam ben parkinson hastasıyım, elim titriyor ama resim de yapmak istiyorum.' dedim. Hocam çok yardımcı oldu. Sağ olsun onun sayesinde resme başladım. Resim bende alışkanlık yaptı, doyamadım. Rahatsızlıklarım yüzde 80 azaldı. İlaç kullanmamaya başladım. Resim beni alıyor, götürüyor." dedi.

Kurt, diğer aktivitelere de katıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun bu imkanları bize kusursuz sunuyor. Arkadaşlarla kaynaşıyoruz, sosyalleşiyoruz. Müzik bütün dertlerimi alıp götürüyor. Dünyaya bakış açımız değişiyor. Daha rahat, güler yüzlü ve affedici oluyoruz. İçimizde birikim olmuyor. Aktivitelerle boşalıyoruz. Yeni teknikler öğreniyoruz. Kendimi aştım. Daha değişik teknikler öğrenmek, daha değişik resimler yapmak istiyorum."

Müzik eğitimi alan Nurhan Akdokul, iki yıldır huzur evinde kaldığını ve müziği çok sevdiğini söyledi.

Vefat eden mühendis eşinin ud ve keman çaldığından bahseden Akdokul, "Vefat ettikten sonra beni buraya emanet etti. Çok memnunum. Arkadaşlarım çok iyi. Her gün sabahtan geliyor, müziğimizi yapıyoruz. Eşimin bana verdiği şevkle müziği çok seviyorum. Resmi de seviyorum." ifadesini kullandı.

- Engelliler müzik ve halk oyunları eğitimleriyle hareket buluyor

Safranbolu Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Güler Karakırık, merkezde 24 ruhsal engelli kadın ve 7-12 yaş aralığında 8 zihinsel engelli erkek çocuğun bulunduğunu bildirdi.

Karakırık, kuruluşta kalan bireylerin halk oyunları ve müzik kurslarıyla boş vakitlerini değerlendirmelerinin yanı sıra farklı beceriler geliştirdiklerini ve birbirleriyle iletişimlerinin iyileştiğini vurguladı.

Eğitimler sayesinde engelli bireylerin yaşam becerileri ve motivasyonlarının arttığına dikkati çeken Karakırık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden antrenör ve Müftülükten eğitmen görevlendirmeleriyle çocukların çok yönlü gelişmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmeni Ahmet Demir, kursta gitar, bağlama ve ritim aletleri eğitimi verdiğini aktararak, "İnsanları daha iyi birey haline getirmek amaçlı müzik kursları açtık. Kursta bireyleri topluma uyarlamak amaçlı etkinlikler yapıyoruz. 11 kişi aktif olarak katılıyor." dedi.

Halk Eğitim Merkezi halk oyunları antrenörü Arzu Tan da eğitimlere geçen yıl başladıklarını ve güzel işler yaptıklarını dile getirerek, "Burada yaşayan bireyler bir şeyler yapmaya açlar. Büyük istek ve iştiyakla çalışmalarımıza katılıyorlar. Güzel şeyler ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Şaşırdığımız derecede ritme uyuyorlar. Müziği çok sevdikleri için halk oyunlarını da çok seviyorlar. Gösteriler de sunduk." diye konuştu.

Halk oyunları antrenörü Selda Dıravacı, "Onların istekleri ve öğreteceklerimiz doğrultusunda ortak noktada buluşuyoruz. Yöremizin, çevre yörelerin ve ülkemizin halk oyunlarından derlemeler sunuyoruz. Onlar da buna keyifle eşlik ediyorlar. Burada güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

- Merkezde kalan engelliler eğitimlerden memnun

Merkezde kalanlardan Esra Ertap, kurumda çeşitli eğitimler aldığını söyleyerek, "Müzik ve halk oyunları eğitimi alıyorum. Resim de yapıyorum. Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Günlerim güzel geçiyor ve çok mutluyum." dedi.

Pelin Dilber de kurslara katılarak arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Emine İldeniz, kurumda çok mutlu olduğunu vurgulayarak, merkez müdürü ve eğitmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.