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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:44
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        E.B. idaresindeki 78 SK 231 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 107 No'lu Sokak'ta T.Ö. yönetimindeki 78 DE 978 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile yolcu C.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

        Karabük'te park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bayır Mahallesi'ndeki bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duyanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        - Vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarı

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları soba ve şofben zehirlenmelerine karşı uyardı.

        Ekipler, sobayla ısınılan mahallelerde yaşayan vatandaşlara bilgi verdi, konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıttı.

        - BAKKA kasım ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2023 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Karabük'te yapıldı.

        Önceki dönemlerde yapılan çalışmaların görüşülmesiyle başlayan toplantıda, ajans tarafından desteklenen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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