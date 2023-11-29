Karabük'te Afgan mültecilere Kanada'da iş imkanı sağlayacak aşçılık kursu tamamlandı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) açılan "Temel Aşçılık ve Fast-Food Hizmetleri" kursunu başarıyla tamamlayan Afgan mülteciler Kanada'da iş bulma imkanı yakalayacak.

KBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) işbirliğinde Afgan mültecilerin mesleki gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla kurs açıldı.

Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle verilen 3 aylık kursa yaklaşık 5 yıldır kentte ikamet eden 15 Afgan kursiyer katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan mültecilere Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından sertifikaları verildi.

Afgan mülteciler, aldıkları sertifikalar sayesinde Kanada'da iş bulma imkanı yakalayacak.

KABÜSEM Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Karabük'te mülteci kimliğiyle ikamet eden 15 Afganistan uyruklu kursiyere verilen 3 aylık kursun başarıyla tamamlandığını söyledi.

MSYD işbirliğinde bugüne kadar 45 kursiyerin aşçılık eğitimi aldığını belirten Sur, "Eğitimin ardından MSYD tarafından Kanada'ya ulaşım, yerleşme ve iş bulma süreçleri yönetilmektedir. KBÜ'nün verdiği sertifika ile Afgan mültecilerin Kanada'da iş bulma hayalleri gerçek oluyor." dedi.