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        Karabük'te huzurevi sakinleri ziyaret edildi

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:02 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:06
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        Karabük'te huzurevi sakinleri ziyaret edildi
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        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Huzurevinde açılan müzik, resim, el sanatları ve okuma yazma kurslarına ziyaret eden Akbaş ve Bilgiç, yaşlılarla sohbet etti.

        Akbaş, AA muhabirine, İl Halk Eğitim Merkezi kanalıyla açılan kursları ziyaret ettiklerini söyledi.

        İl genelinde yaklaşık 30 bin kursiyerin olduğunu belirten Akbaş, "Kurslarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Kursların amaca, hizmet ettiğini gördük. Huzurevinde 39 büyüğümüz için kurs açtık. Huzurevi sakinlerinin yaptığı çok güzel eserleri gördük." ifadelerini kullandı.

        Bilgiç de huzurevinde 110 yaşlının kaldığını, huzurevi sakinlerinin açılan kurslarla çok güzel vakit geçirdiğini vurgulayarak, "Kendilerinin çok mutlu olduğunu gördük. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

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