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        Karabük'te meslek liseliler günde 2 bin ekmek üretiyor

        Karabük'te meslek lisesi öğrencileri günde 2 bin roll ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:56
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        Karabük'te meslek liseliler günde 2 bin ekmek üretiyor
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        Karabük'te meslek lisesi öğrencileri günde 2 bin roll ekmek üretimi gerçekleştiriyor.

        Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmenleri ve usta öğreticileri eşliğinde hamurunu hazırladığı ekmekleri, mayalanmasının ardından fırında pişiriyor.

        Fırında yapılan üretimle pansiyonda kalan öğrencilerin ekmek ihtiyacı karşılanıyor.

        Liseyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürü Hüseyin Işıklar'dan okulun eğitim-öğretim, fiziki durumları, ekmek üretimi ve yapılan projeler hakkında genel bilgiler aldı.

        Entegre fırın tesisinde incelemelerde bulunan Akbaş, fırında görevli öğretmen Zafer Aykan ve öğrencilere çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ileterek kolaylıklar diledi.

        Akbaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, lisenin entegre fırın tesisinde pansiyonda kalan öğrencilerin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere günlük 2 bin ekmek üretildiğini, fırında öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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