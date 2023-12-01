Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha çalışmalarında belirlenen bazı şüpheliler takibe alındı.

Takip sonunda, H.E. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.