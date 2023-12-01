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        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 21:21
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        Karabük'te köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

        Yazıköy köyünde sahipsiz köpeklerden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi burada mahsur kaldı.

        Çevredekiler itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

        Bölgeye sevk edilen belediye itfaiye ekipleri, elektrik direğine uzatılan merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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