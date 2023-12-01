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        Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:02
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        Karabük'te elektrik direğine çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kirkille Mahallesi Ömer Beyoğlu Sokak'ta ilerleyen M.Ç. idaresindeki 78 ST 111 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik direğine çarparak devrildi.

        Kazayı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kamyonette sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda çıkarabildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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