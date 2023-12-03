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        Bilecik Belediyesi deplasmanda Karabük Gençlik ve Spor'u 3-0 yendi

        Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, deplasmanda Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:44
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        Bilecik Belediyesi deplasmanda Karabük Gençlik ve Spor'u 3-0 yendi
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        Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü, deplasmanda Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bilecik temsilcisi, ilk seti 25-12 önde bitirdi.

        Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde bulunduran Bilecik Belediyesi, ikinci seti 25-10, üçüncü seti 25-6 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Mücadeleyi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) İl Temsilcisi Sezgin Sayın ve sporseverler izledi.

        Ligde bir galibiyeti bulunan Karabük Gençlik ve Spor, 7 takımın yarıştığı 10. grupta 6. sırada yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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