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        Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi hizmete başladı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:49
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        Karabük'te Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi hizmete başladı
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

        Şahin, yaptığı açıklamada, ek hizmet binasının Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünü hafifleteceğini belirtti.

        Projeyle ilgili bilgi veren Şahin, "Karabük Üniversitesinden inşaat halinde teslim alınan ve revize projeleri tamamlanan, 12 bin 028 metrekare kullanım alanına sahip ek hastane binamızda, acil servis, semt polikliniği, ağız ve diş polikliniği, laboratuvar, röntgen, görüntüleme merkezi, 15 poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon yataklı servisi, psikiyatri yataklı servisi ve sosyal donatılar yer alıyor. 32 adet tek kişilik, 22 adet çift kişilik hasta odaları ve toplam 76 yatak sayısına sahip. İlk etapta bugün itibariyle acil servis hizmet vermeye başladı. Hızla diğer servislerde hizmete alınacak." ifadelerini kullandı.

        Yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Şahin, özellikle doktor açığı başta olmak üzere, kentte sağlık sorunlarının çözümü konusunda Milletvekili Ali Keskinkılıç ile yoğun bir mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

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