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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirildi

        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:11
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirildi
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen M.D'nin adresine operasyon düzenledi.

        Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen silah, kesici ve delici aletlerin de aralarında bulunduğu 123 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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