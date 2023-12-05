Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirildi

Karabük'te tarihi eser niteliğinde 123 obje ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu ilçesinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen M.D'nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen silah, kesici ve delici aletlerin de aralarında bulunduğu 123 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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