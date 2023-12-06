Karabük'te Valilik Özel Kalem ve İŞKUR müdürleri değişti

Karabük'te Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne Fikret Erdoğan, İŞKUR İl Müdürlüğüne Ferhat Sarıçam getirildi.

Yaklaşık 13 yıldır Valilik Özel Kalem Müdürlüğü yapan Mustafa Cücü, kendi isteğiyle görevini bıraktı.

Cücü'nün istifasının ardından boşalan Özel Kalem Müdürlüğü görevine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan getirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Çalış'ın yerine ise Ferhat Sarıçam geldi.

Çalış, düzenlenen törenle görevini Sarıçam'a devretti.

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