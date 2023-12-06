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        Karabük'te Valilik Özel Kalem ve İŞKUR müdürleri değişti

        Karabük'te Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne Fikret Erdoğan, İŞKUR İl Müdürlüğüne Ferhat Sarıçam getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:09
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        Karabük'te Valilik Özel Kalem ve İŞKUR müdürleri değişti
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        Karabük'te Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne Fikret Erdoğan, İŞKUR İl Müdürlüğüne Ferhat Sarıçam getirildi.

        Yaklaşık 13 yıldır Valilik Özel Kalem Müdürlüğü yapan Mustafa Cücü, kendi isteğiyle görevini bıraktı.

        Cücü'nün istifasının ardından boşalan Özel Kalem Müdürlüğü görevine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan getirildi.

        İŞKUR İl Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mustafa Çalış'ın yerine ise Ferhat Sarıçam geldi.

        Çalış, düzenlenen törenle görevini Sarıçam'a devretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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