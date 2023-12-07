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        KBÜ'de "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı

        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:34
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        KBÜ'de "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı
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        Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), "Sanal Gerçeklik Yoluyla Yenilikçi Sağlık Eğitimi Kongresi" yapıldı.

        "Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi" başlıklı, Erasmus projesi kapsamında KBÜ ev sahipliğinde, Gazi Üniversitesi, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Almanya ve Makedonya'dan bazı kurum ve kuruluşların destekleri ile yapılan kongrede, yaşlılara yönelik ilk yardım uygulamaları konusunda sanal eğitim modülü hazırlandı.

        15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonundaki kongrede konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sanal gerçeklik uygulamaları ile sağlık alanında çalışanların hem güvenli bir ortamda bilgilerini artırmaları hem de yeni becerileri daha hızlı, daha ekonomik, daha verimli şekilde öğrenmeleri sağlanmış olmaktadır. Sağlık alanında neticede insan vücudu üzerine doğrudan uygulama yapmadan önce artırılmış gerçeklikle, sanal gerçeklikle uygulamalar yapmanın bize büyük bir hız, ekonomi ve verimlilik kazandıracağı son derece açıktır." dedi.

        Kırışık, sanal gerçeklik alanında hızlı aksiyon almanın dünyada öne geçme fırsatı oluşturacağını gördüklerini belirterek, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu teknolojinin kullanımına olduğu kadar söz konusu teknolojinin oluşturulmasına da katkı sunmak istediklerini aktardı.

        Bir yandan bu sanal gerçekliği uygulamaya çalışırken bir yandan da ‘Sağlık sahasında daha yeni nasıl teknolojiler üretebiliriz, ortaya koyabiliriz?’ diye hayal etmeleri ve bu hayali hayata geçirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Kırışık, "Dünya henüz bu sahada emekleme aşamasında. Daha yapılacak o kadar çok şey var ki dolayısıyla şu anda henüz bu hususlarda başlangıç noktasında olunduğunu, yapılacak çok şeyin bulunduğunu ve bu konuda hayal gücünüze ihtiyaç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Kırışık, kongrenin yürütülen proje doğrultusunda sağlık eğitimi alanında bir dönüm noktası olmasını umut ettiklerini bildirerek, "Sanal gerçeklik teknolojisinin hem sağlık alanında çalışanlarımıza hem öğrencilerimize hem de hastalara sağladığı çok büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli keşfetmek için birlikte ilerleyeceğimiz bir süreci başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Yenilikçi sağlık bakım eğitimini her yönü ile ele aldık"

        KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven ise "Ortaklarımızla düzenlediğimiz kongremizde Cumhuriyetimizin 100. yılında sanal gerçeklik ile yenilikçi sağlık bakım eğitimini her yönü ile ele aldık." dedi.

        Kongrede, Gazi Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Bulut’un moderatörlüğünde "Yenilikçi Sağlık Eğitimi ile Sanal Gerçeklik" konuları ele alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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