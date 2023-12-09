Karabük'te tilkinin horoz ve tavukları kovalaması güvenlik kamerasında Karabük'te tilkinin horoz ve tavukları kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te tilkinin horoz ve tavukları kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki bir evin yanındaki kümese tilki girdi. Tilki, daha sonra kümesteki horoz ve tavukları kovaladı.

O anlar ise köydeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde tilkinin tavukları ve horozu kovalaması yer alıyor.