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        Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 01:34 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:47
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        Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

        Karabük il merkezinden Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi'ne, kendisine ait 35 YHK 78 plakalı motosikleti ile yemek götüren Tefik Arayıcı (25), sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştıktan sonra yere savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Arayıcı yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen minibüs sürücüsünün ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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