Karabük'te minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Karabük il merkezinden Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi'ne, kendisine ait 35 YHK 78 plakalı motosikleti ile yemek götüren Tefik Arayıcı (25), sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştıktan sonra yere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Arayıcı yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgeden uzaklaştığı öne sürülen minibüs sürücüsünün ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.