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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, Karabük'te mezarı başında anıldı

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:53 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:56
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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, Karabük'te mezarı başında anıldı
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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Ataman'ın Şehir Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve mezara karanfil bırakıldı.

        Dizdar, burada yaptığı konuşmada, Ataman'ı unutmadıklarını, onu yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        - Sadi Yaver Ataman

        23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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