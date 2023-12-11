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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:34
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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı
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        Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, vefatının 29. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

        Safranbolu Belediyesince Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı işbirliğinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Ataman'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren programda solist Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, çeşitli eserler seslendirdi.

        Safranbolu Belediyesi Kadın ve Erkek Halk Oyunu ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

        Anma gecesinin sunuculuğunu Ataman Erkul yaptı.

        - Sadi Yaver Ataman

        23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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