Karabük'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı
Karabük'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Karabük'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Karabük Öğretmenevi Salonu'nda yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri katıldı.
Toplantıda gözden geçirilen kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı sunulması, kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması üzerinde duruldu.
Vali Yavuz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmaları ve işbirliği içerisinde hareket etmeleri talimatını verdi.
Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantı, görüş alışverişinin yapılmasıyla sona erdi.
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