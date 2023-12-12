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        Karabük'te sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Karabük'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:05 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:10
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        Karabük'te sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Karabük'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmekte olan 14 yaşındaki Kaan Kuzey Y, yolda yürürken sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı.

        Köpeğin bacağından ısırdığı Y, merkeze giderek görevlilere saldırıya uğradığını anlattı.

        Merkezdeki görevlilerce hastaneye götürülen çocuğa, buradaki kontrollerin ardından kuduz aşısı yapıldı.

        Kaan Kuzey Y, gazetecilere, dolmuştan indikten sonra söz konusu merkeze ulaşmak için girdiği ara sokakta sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpeğin kendisine arkadan saldırdığını aktaran çocuk, şunları kaydetti:

        "Arkamdan geldi, yere düştüm, bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım, durumu hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım."

        Galeri
        Galeri

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