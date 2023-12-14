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        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:56
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        Karabük'te kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede yapılan aramada, tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait tabanca, 17 tarihi obje, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 29 fişek ile hilti ve 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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