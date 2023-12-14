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        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vizesi almak

        ORHAN KUZU - Karabük'te 3 yıl önce başladığı atletizmde kısa sürede şampiyonluklar yaşayan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, 2024'te önce Dünya Şampiyonası'nda ardından da Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye gurur yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:06
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        Türkiye rekortmeni özel atlet Muhammet Arif Çenesiz'in hedefi, olimpiyat vizesi almak
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        ORHAN KUZU - Karabük'te 3 yıl önce başladığı atletizmde kısa sürede şampiyonluklar yaşayan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, 2024'te önce Dünya Şampiyonası'nda ardından da Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye gurur yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Antalya'da 20-21 Kasım'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Muhammet Arif Çenesiz, uzun atlamada 6,73 metrelik derecesiyle kendine ait (6,40 metre) Türkiye rekorunu kırmasının yanı sıra 6,67 metrelik olimpiyat barajının üzerinde bir performans gösterdi.

        Bu başarısının ardından gelecek yıl için çalışmalarına devam eden 17 yaşındaki sporcu, 2024'te Dünya Şampiyonası'nda kota alıp Paris Paralimpik Oyunları'nda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

        Muhammet Arif Çenesiz, AA muhabirine, atletizme arkadaşının tavsiyesiyle 3 yıl önce başladığını anlattı.

        Daha önce futbolda kalecilik yaptığını belirten genç sporcu, atletizmde antrenmanlara başladıktan sonra antrenörünün üç adım atlamadaki yeteneğini beğendiğini dile getirdi.

        Ulusal organizasyonlara katılıp kendini geliştirdiğini aktaran Muhammet Arif, "Son olarak Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada 6,73 metreyle hem Türkiye rekoru kırdım hem de olimpiyat barajının üstünde atlayış yaptım." diye konuştu.

        Milli sporcu, "2024'te Paralimpik Dünya Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada olimpiyat kotasını geçerek ülkemize madalyayla dönmeyi istiyorum. Olimpiyatlarda da 7 metre ve üzeri atlayarak ülkemize madalyayla dönmeyi ve İstiklal Marşı'mızı gür şekilde okutmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Muhammet Arif Çenesiz, Dünya Şampiyonası'nda üç adım atlamada da madalya kazanmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        - Antrenör Akad: "3 Türkiye rekoru kırdı, 5 kez Türkiye şampiyonu oldu"

        Muhammet Arif Çenesiz'in antrenörü Serdar Akad, 3 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun önce üç adım atlamayla başladığını, daha sonra ise uzun atlamada kendini geliştirdiğini kaydetti.

        Akad, Muhammet Arif'in 2021'de üç adım atlamada Türkiye şampiyonluğu yaşadığına değinerek, "Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin barajını geçti. Aynı yıl uzun atlamada Türkiye ikincisi oldu. Salon Türkiye Şampiyonası'nda dereceler yaptı. Üç yıllık süreçte Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdik. Bu süreçte 3 Türkiye rekoru kırdı, 5 kez Türkiye şampiyonu oldu. 3 Türkiye ikinciliği ve sayısız bölge şampiyonlukları var." ifadelerini kullandı.

        Muhammet Arif Çenesiz'in geçen yılki Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye rekortmeni ünvanını aldığını anımsatan Akad, şunları kaydetti:

        "Bu yıl da Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye rekorunu yeniledi. 6,40 metrelik Türkiye rekorunu 6,73 metreye çıkardı. 6,67 metrelik olimpiyat barajının üzerinde atlayış gerçekleştirdi. Gelecek yıl Paralimpik Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılarak uzun atlama branşında olimpiyat kotası için yarışacak. Üç adım atlama branşında da altın madalyayla ülkemize dönecektir. Olimpiyatlardaki hedefimiz 7 metre ve üzerinde atlayarak ülkemize altın madalyayla dönmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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