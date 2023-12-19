Karabük Üniversitesi "Sosyalfest" için kurumlarla işbirliği protokolü imzaladı Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Türkiye yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunulması amacıyla yapılacak festivale yönelik görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Kırışık, yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kırışık, ziyaretlerin ardından rektörlerle Sosyalfest kurumsal paydaş protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında üniversitelerden festivale uygulama, alan, iletişim ve tanıtım, mali ve finansman konularında destekler sunulacak.