Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi "Sosyalfest" için kurumlarla işbirliği protokolü imzaladı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi "Sosyalfest" için kurumlarla işbirliği protokolü imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Türkiye yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunulması amacıyla yapılacak festivale yönelik görüşmelerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Kırışık, yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Kırışık, ziyaretlerin ardından rektörlerle Sosyalfest kurumsal paydaş protokolü imzaladı.

        Protokol kapsamında üniversitelerden festivale uygulama, alan, iletişim ve tanıtım, mali ve finansman konularında destekler sunulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek
        Eflani'deki Şehit Barış Efe Parkı'nda düğün salonu hizmeti de verilecek
        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Eflani'de kadın ve genç çiftçilere verilen eğitimlerle arıcılık geliştirile...
        Eflani'de kadın ve genç çiftçilere verilen eğitimlerle arıcılık geliştirile...
        KBÜ'deki tramvay Eskipazar MYO'ya taşındı
        KBÜ'deki tramvay Eskipazar MYO'ya taşındı
        Karabük'te öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi
        Karabük'te öğrencilerin projeleri bilim şenliğinde sergilendi