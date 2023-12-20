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        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:28
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        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Karabük'te öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "SİBERAY" programı kapsamında çalışma yürütüldü.

        Program kapsamında il merkezi ve ilçelerindeki 22 lise ve bir ortaokulda toplam 2 bin 756 öğrenciye, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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