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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu

        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 00:03 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:03
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu
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        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı kayak merkezinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kayak merkezinin zirvesi, bir süre etkisini gösteren yağışın ardından karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü merkezde karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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