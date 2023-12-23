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        Karabük'te "drift yapmaya" 20 bin 342 lira ceza

        Karabük'te sürücüsünün drift yaptığı belirlenen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:53
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        Karabük'te "drift yapmaya" 20 bin 342 lira ceza
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        Karabük'te sürücüsünün drift yaptığı belirlenen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda otomobille drift yaptığını belirledi.

        Ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 20 bin 342 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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