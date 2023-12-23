Karabük'te "drift yapmaya" 20 bin 342 lira ceza Karabük'te sürücüsünün drift yaptığı belirlenen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Karabük'te sürücüsünün drift yaptığı belirlenen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda otomobille drift yaptığını belirledi.

Ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 20 bin 342 lira ceza uyguladı.