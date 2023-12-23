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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 20:51
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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışının başlamasının ardından Karayolları ekipleri Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

        Trafik ekipleri ise yollardaki kontrollerini artırdı.

        Araçların zemini kaplayan kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

        Keltepe Kayak Merkezi ve Safranbolu Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağarken kent merkezinde ise sağanak ve rüzgar etkili oldu.

        Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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