Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Yenimahalle Nizamı Cedit Caddesi'ndeki evine işten gelen Emir Albayrak, zile bastığında kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi.
Ailesini evde baygın halde bulan Albayrak, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Hasan (52), Hacer (50), Meriç (21) ve Harun Berat (17) Albayrak ile Hanife Durak (59) ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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