Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

        Yenimahalle Nizamı Cedit Caddesi'ndeki evine işten gelen Emir Albayrak, zile bastığında kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdi.

        Ailesini evde baygın halde bulan Albayrak, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen Hasan (52), Hacer (50), Meriç (21) ve Harun Berat (17) Albayrak ile Hanife Durak (59) ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi başladı
        "Eğitim Kenti Karabük" Projesi başladı
        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçların...
        Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ParaVoley EuroLeague maçların...