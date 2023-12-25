Karabük'te evin deposu yangında hasar gördü

Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'ndeki bir evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu.