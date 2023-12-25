Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te evin deposu yangında hasar gördü

        Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te evin deposu yangında hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesi'ndeki bir evin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Kadıköy'de kör dövüşü!
        Faul derbisi!
        Faul derbisi!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        İş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 kayıp
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"

        Benzer Haberler

        Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli
        Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli
        Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
        Aynı aileden 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te kar ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye...
        Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye...
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, kent merkezinde sağanak etkili oldu
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı
        Karabük'ün yükseklerinde kar yağışı