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        Karabük Üniversitesi YÖK raporunun 5 başlığında ilk 5'e girdi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun 5 başlığında ilk 5'te yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:42
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        Karabük Üniversitesi YÖK raporunun 5 başlığında ilk 5'e girdi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2023 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun 5 başlığında ilk 5'te yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı göstergeye göre değerlendirdiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023" yayımlandı.

        KBÜ, "Eğitim ve Öğretim", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" kategorilerindeki 5 başlıkta tüm üniversiteler arasında ilk 5'e girmeyi başardı.

        Karabük Üniversitesi, "Eğitim ve Öğretim" kategorisinde "TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA vb. tarafından organize edilen yarışmalara katılan öğrenci sayısı" başlığında 820 öğrenci ile 5'inci, "Uluslararasılaşma" kategorisinde "en çok uluslararası öğretim elemanı istihdam eden ilk 5 üniversite" başlığında 48 öğretim elamanı ile 4'üncü, "uluslararası öğrenci sayısına göre üniversitelerin dağılımı" başlığında 11 bin 931 öğrenci ile 2'nci, "Sürdürülebilirlik" kategorisinde "iklim eylem endeksi sıralamalarında en başarılı üniversiteler" başlığında 201-300 bandında yer alarak 5'inci, "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" kategorisinde ise "AR-GE'ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu devlet üniversiteleri" başlığında 54,50'lik oranla 5'inci sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ'nün "Türkiye'nin yükselen yıldızı" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bilim merkezli öğrenci dostu Karabük Üniversitesi genç, dinamik ve yenilikçi yapıdadır. Uluslararası standartlarda üniversite olarak, bilimi önceleyen ve bilimsel gelişmesini sürekli yüksek noktaya çıkarmaya çalışan üniversite olmaya özen gösteriyoruz. Karabük Üniversitesini akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan güçlendirerek dünyaya öğrenci yetiştiren saygın üniversite olmaya ve bunu çok daha geliştirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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