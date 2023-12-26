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        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Karabük'te minibüsün çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:41
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        Karabük'te çaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te minibüsün çaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

        Süleyman A. (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Demir Çelik kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarptı. Bariyeri yıkan minibüs, köprüden Araç Çayı'na devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin merdivenle ulaşarak sedyeyle ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan minibüsün vinç yardımıyla çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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