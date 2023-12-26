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        Karabük'te kursiyerler Filistinli çocuklar için 1000 eşofman takımı dikti

        Karabük'te halk eğitim merkezi kursiyerlerinin, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Filistinli çocuklara diktiği 1000 eşofman takımı bölgeye ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:33
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        Karabük'te kursiyerler Filistinli çocuklar için 1000 eşofman takımı dikti
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        Karabük'te halk eğitim merkezi kursiyerlerinin, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Filistinli çocuklara diktiği 1000 eşofman takımı bölgeye ulaştırılacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlatılan kampanya çerçevesinde Karabük Halk Eğitimi Merkezi dikiş ve giyim kurslarında usta öğretici ve kursiyerler tarafından Gazze bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere eşofman takımı üretimine başlandı.

        Filistin için el ele veren kursiyerler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde yardımın ulaştırılması için kıyafet üretimini sürdürüyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşama Merkezi'nde eşofman üretimini yerinde inceledi.

        Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Kabadayı'dan üretimi devam eden ve gerçekleştirilen ürünler hakkında bilgi alan Akbaş, usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Akbaş, Gazze'deki masum çocuklar için el ve gönül birliğiyle çalışan idarecilere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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