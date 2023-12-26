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        Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza kamerada

        Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:03
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        Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza kamerada
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        Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde A.B. idaresindeki 06 BRE 811 plakalı otomobil, Y.Ö. yönetimindeki 78 AAL 224 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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