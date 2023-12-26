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        Karabük'te "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Karabük'te düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:15
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        Karabük'te "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen "tefecilik ve yağma" operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "tefecilik ve yağma" operasyonu düzenlendi.

        Operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüphelilere ait 7 adreste yapılan aramada 112 uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 53 bin 250 lira tutarında 5 senet, kaşe, borçların yazılı olduğu 2 ajanda, şüpheli kişiye ait olmayan 2 banka kartı, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira altın ve döviz ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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