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        Karabük'te taraftarlar depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı

        Karabük'te düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:59
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        Karabük'te taraftarlar depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı
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        Karabük'te düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı.

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı.

        Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından deprem bölgesindeki çocuklara yönelik başlatılan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi.

        Maç öncesinde gerçekleştirilen seremoninin ardından taraftarlar düzenlenen kampanyaya destek olmak amacıyla evlerinden getirdikleri atkı, bere, eldiven ve oyuncakları sahaya attı.

        Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

        Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ziya Yalçın, maç öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, TBF tarafından düzenlenen kampanyayı sosyal medya aracılığıyla ve basın yoluyla duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

        Taraftarların gelip sahaya oyuncak atacağını belirten Yalçın, "Biz de bu oyuncakları toplayıp federasyona göndereceğiz. Bu oyuncaklar Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacak. Bir nebze de olsa yaraya ilaç olmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukların mutlu olması. Devletimiz gerekeni yapıyor ama bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik." dedi.

        Ev sahibi ekip, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 87-46 galip ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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