Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda E.K'nin üst aramasında, 110 uyuşturucu hap ve 8.29 gram marihuana ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.