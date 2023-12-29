Karabük'te bir kişi ablasının evinde ölü bulundu

Karabük'te ablası ile yaşayan bir genç, evde ölü bulundu.

100. Yıl Mahallesi 1001 No’lu Cadde’de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan ablasına ait evde yaşayan B.M. (23), telefonlara cevap vermedi.

Bunun üzerine öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesinden evine gelen abla, kardeşini sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından B.M'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulun Cumhuriyet Savcısı, otopsi istedi.

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