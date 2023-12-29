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        Karabük Üniversitesinden "Bir damla da sen ol" su verimliliği seferberliğine destek

        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Bir damla da sen ol" su verimliliği seferberliğine destek için kampüs içindeki 25 bin kişilik stadın zeminini çimden suniye çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:00
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        Karabük Üniversitesinden "Bir damla da sen ol" su verimliliği seferberliğine destek
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Bir damla da sen ol" su verimliliği seferberliğine destek için kampüs içindeki 25 bin kişilik stadın zeminini çimden suniye çevirdi.

        Zemini suni çime dönüştürülen Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, su verimliliği seferberliğine Karabük Üniversitesi olarak dahil olduklarını söyledi.

        Çim saha bakım maliyetlerini tamamen ortadan kaldırdıklarını belirten Kırışık, "Bu projemizle çim saha için kullanılan günlük 350 ton suyu tamamen tasarruf etmiş olmaktayız. Suni çim, sahanın kendi maliyetini 3-4 sene içerisinde tamamen karşılayacağı görülmektedir. Çim sahanın haftada bir günden fazla kullanılması oldukça zordur. Kullanım kolaylığı ve yaygınlığı açısından üniversite öğrencilerimize, akademik, idari personelimize ve Karabük halkımıza her gün her saat kullanabilecekleri yeni bir spor alanı daha kazandırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından, akademik personel ile idari personel arasında dostluk maçı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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