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        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan yılbaşı ziyaretleri

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:02
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        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan yılbaşı ziyaretleri
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        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Salt, beraberindeki partililerle yılbaşında görevi başında olan kolluk kuvvetleri ile sağlık personellerini ziyaret etti.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5000 Evler Ek Hizmet Binası acil servislerinde tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden partililer, taksici esnafı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, 112 Acil Çağrı Merkezi, Özçelik-İş Sendikası İş Yeri Baştemsilciliği ile Yücel Huzurevi'ne de uğradı.

        Herkesin yılbaşını kutlayan Salt, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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