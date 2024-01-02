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        Karabük İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

        Karabük İl Genel Meclisinde yeni yılın ilk toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:52
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        Karabük İl Genel Meclisi yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi
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        Karabük İl Genel Meclisinde yeni yılın ilk toplantısı yapıldı.

        Meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, yeni yılın Karabük'e, ilçelere, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni etti.

        Meclis toplantılarının birinci oturumunda 2023'te yapılan çalışmalardan bahseden Sözen, geride bırakılan yılın hizmet anlamında rekor yılı olduğunu ifade etti.

        Sözen, 2023 ile ilgili koydukları hedeflerin tutturulması için hızlı hareket edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İlçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde ve mahallelerimizde 2023 yılı hedefleriyle ilgili çalışma programlarımızın uygulanmasına gayret edilmiştir. Diğer taraftan üretim maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte tedbirler alınmış. Burada da en büyük avantajımız üretimi kendimizin yapıyor olmamızdı. Şunu özellikle belirtmek isterim ki İçişleri Bakanlığımızın bölgemize göndermiş olduğu güçlü ödeneklerle sel afetinin yaraları hızlı bir şekilde sarılmıştır."

        Her dönem başında İl Genel Meclisi olarak belirli hedeflerin konulduğunu ve bu hedefler doğrultusunda da özverili şekilde çalışıldığını vurgulayan Sözen, "2023'te yaşanan doğal afetler nedeniyle çalışmalara geç başlanıldı fakat yıl sonu geldiğinde rekor denecek seviyelerde üretimlerin altına imzalar atıldı." ifadesini kullandı.

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