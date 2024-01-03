Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İ.K. yönetimindeki 78 AAC 869 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Petek Sokak'ta D.G. idaresindeki 78 ABH 189 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.G. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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