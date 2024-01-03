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        Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 00:25 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:38
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        Karabük'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İ.K. yönetimindeki 78 AAC 869 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Petek Sokak'ta D.G. idaresindeki 78 ABH 189 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.G. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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