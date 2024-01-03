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        Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü

        Karabük'te yaşayan müezzin Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde adeta müze oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:55
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        Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü
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        Karabük'te yaşayan müezzin Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde adeta müze oluşturdu.

        Antika hobisi tutku haline gelen Karabük Belediyesi Camisi müezzini 56 yaşındaki Çayır, evinin 3 odasında geçmiş dönemlerden kalma mutfak eşyaları, dini motifler, tarım aletleri, çeşitli aydınlatma araçları, hat yazıları, müzik aletleri ve eski halıları sergiliyor.

        Ayrıca evin bir köşesini 7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Karabüklü uzman onbaşı Umut Aytekin'in eşyalarına ayıran Çayır, evin diğer bir bölümünde ise Karabük'ün manevi kurucusu Bahattin Gazi Hazretlerinin hatıralarına yer veriyor.

        Çayır, AA muhabirine, bir şeyler biriktirme tutkusunun ortaokul yıllarında pul ve para koleksiyonuyla başladığını söyledi.

        Lise yıllarında antika eşyaları biriktirmeye başladığını belirten Çayır, "Eski eşyaları 40 yıldır topluyorum. Bu eşyaları Safranbolu konaklarıyla buluşturalım, sergileyelim. Gelecek nesle bizim de bir katkımız olsun. Osmanlımızın güzel kültürünü yansıtmamız lazım. 1800'lü yıllardan dedemin dedelerinden kalma, müzemize kazandırdığımız kahve değirmenleri mevcut. 100-150 yıllık eşyalar var." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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