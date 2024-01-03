Kruvaziyer yolcuları, Safranbolu'yu gezdi

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri yolcuları, Safranbolu'yu gezdi.

Amasra Limanı'na gelen 1082 yolcu ve 426 personel taşıyan "Astoria Grande" adlı kruvaziyerdeki yolcular, otobüslerle Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek, rehberlerden bilgi aldı.

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