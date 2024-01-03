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        Kruvaziyer yolcuları, Safranbolu'yu gezdi

        Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri yolcuları, Safranbolu'yu gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:25
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        Kruvaziyer yolcuları, Safranbolu'yu gezdi
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        Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri yolcuları, Safranbolu'yu gezdi.

        Amasra Limanı'na gelen 1082 yolcu ve 426 personel taşıyan "Astoria Grande" adlı kruvaziyerdeki yolcular, otobüslerle Safranbolu ilçesine geldi.

        Tur programı kapsamında turistler han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek, rehberlerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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