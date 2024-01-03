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        Milli tekvandocu Kübra Dağlı, üniversite öğrencileriyle buluştu

        Avrupa ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, "Sessizlikte Yüksek Ses, Güçte Denge" etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:02
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        Milli tekvandocu Kübra Dağlı, üniversite öğrencileriyle buluştu
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        Avrupa ve dünya şampiyonu milli tekvandocu Kübra Dağlı, "Sessizlikte Yüksek Ses, Güçte Denge" etkinliği kapsamında Karabük Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte konuşan Dağlı, sporla hayatındaki güçlüklerle nasıl başa çıktığını, hedeflerine nasıl odaklandığını ve başarıya giden yolda dengeyi nasıl sağladığını öğrencilerle paylaştı.

        Program, Dağlı'ya teşekkür plaketi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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