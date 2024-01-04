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        Karabük Üniversitesinde "Afrika Festivali" düzenlendi

        Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından "Afrika Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:53
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        Karabük Üniversitesinde "Afrika Festivali" düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından "Afrika Festivali" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki festival, Afrika'nın kültürünü, geleneklerini ve müziğini tanıtmak için düzenlendi.

        Festivalde, Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler ve konuklar, geleneksel kıyafetleriyle, müzikleriyle ve danslarıyla katılımcılara zengin bir kültürel deneyim sundu.

        Festival kapsamında oluşturulan stantlarda, Afrika yemekleri, el yapımı sanat eserleri ve geleneksel ürünler sergilendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Afrika ile Anadolu insanının çok ortak noktası bulunduğunu belirten Karaş, "Geleceğin Afrika'sını ortaya çıkarmak üzere inşallah burada aldığınız eğitim ve sadece eğitim değil ruhla, geleceği birlikte tesis edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Programın ardından Karaş, Afrikalı öğrencilerin açtığı sergiyi gezerek, geleneksel yemeklerini tattı, öğrencilerle sohbet etti.

        Festivale, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Terzi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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