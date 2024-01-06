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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı

        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:31
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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı
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        Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başlayan organizasyona, 13 şehirden yaklaşık 300 sporcu, antrenör, öğretmen ve idareci katılıyor.

        Şampiyonanın ilk gününde sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

        Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hem okul sporlarında hem Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerinde farklı branşlarda organizasyonların sürdüğünü söyledi.

        Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların hem milli takımlara hem de kulüplere kazandırılması yönünde bu tür organizasyonları önemsediklerini vurgulayan Güven, "Karabük olarak organizasyon kabiliyetimizin büyük organizasyonları da alabilecek şekilde olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da okulların sadece derslerin görüldüğü yerler olmadığını söyledi.

        Okulların aynı zamanda kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin de yapıldığı yerler olduğuna işaret eden Akbaş, "Hem Bakanlığımız hem de Karabük olarak gençlerimizin sadece okullarda ders görmesini değil, aynı zamanda sportif faaliyetlerle de yoğun bir şekilde ilgilenmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

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